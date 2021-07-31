نينا تنشر قاعدة بيانات التحالفات السياسية 2021

2021/07/31 | 17:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، قاعدة بيانات التحالفات السياسية 2021 التي صادق عليها رسميا مجلس مفوضية الانتخابات ، استعدادا للمشاركة في العملية الانتخابية المقررة في شهر تشرين الاول المقبل ./انتهى5

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