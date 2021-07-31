الطاقة النيابية تؤكد ضرورة وضع خطط استراتيجية لمعالجة ازمة الكهرباء

2021/07/31 | 18:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم السبت، أسباباً تمنع تحسين واقع تجهيز الكهرباء، فيما شددت على ضرورة وضع خطط استراتيجية وعلاجات حقيقية.وقال عضو اللجنة، ستار الجابري، في تصريح للوكالة الرسمية، […]

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