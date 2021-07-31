إعفاء مدير مفوضية نينوى.. أصابع الاتهام تتجه للحلبوسي ومطالبات بإيقاف التنافس غير الشريف

2021/07/31 | 18:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اثار قرار اعفاء مدير مكتب المفوضية العليا للانتخابات في محافظة نينوى والكادر المتقدم العامل فيه واستبدالهم بأشخاص آخرين، الكثير من الجدل والاستنكار من قبل بعض الكتل والاحزاب السياسية التي وجهت الاتهام للحلبوسي بالوقوف وراء هذه التغييرات.وقال مصدر محلي مطلع لـ”النور نيوز”، انه “صدر أمر باعفاء مدير مفوضية نينوى بعد رفضه استقبال …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعفاء مدير مفوضية نينوى..



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