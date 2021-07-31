2021/07/31 | 18:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، يوم السبت، مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش الارهابي، شغل منصبًا عسكريًا بمحافظة ديالى.
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وقال رسول في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: "تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من قتل الإرهابي المكنى أبو سعد السمين، الذي يشغل ما يسمى مسؤول قاطع أبي ذر الغفاري، في منطقة تلال حمرين بمحافظة ديالى".
واضاف: أن "الإرهابي له تأثير كبير في تنفيذ عمليات التفخيخ وتجهيز الإرهابيين الانتحاريين".
PUKmedia عن اعلام المتحدث باسم القائد العام
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ارهابي بارز في ديالى ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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