2021/07/31 | 18:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، يوم السبت، مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش الارهابي، شغل منصبًا عسكريًا بمحافظة ديالى.

وقال رسول في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: "تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من قتل الإرهابي المكنى أبو سعد السمين، الذي يشغل ما يسمى مسؤول قاطع أبي ذر الغفاري، في منطقة تلال حمرين بمحافظة ديالى".

واضاف: أن "الإرهابي له تأثير كبير في تنفيذ عمليات التفخيخ وتجهيز الإرهابيين الانتحاريين".

PUKmedia عن اعلام المتحدث باسم القائد العام

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ارهابي بارز في ديالى ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ارهابي بارز في ديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).