بغداد: حادث اصطدام بين 3 سيارات يودي بحياة شخص

2021/07/31 | 18:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لقي شخص مصرعه، السبت، جرّاء حادث اصطدام بين ثلاث عجلات في العاصمة بغداد.

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وأفاد مصدر في مرور بغداد، لـ"ناس"، (31 تموز 2021)، بأن "حادثاً مرورياً وقع بين ثلاث عجلات الأولى، نوع شاحنة، وعجلة صالون، وأخرى صالون، وذلك على الخط السريع في منطقة اللطيفية".

وأضاف، أن "الحادث أدى إلى وفاة صاحب إحدى العجلات، وإصابة السائقين الاثنين الآخرين".

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