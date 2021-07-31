أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس

2021/07/31 | 18:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، السبت، إلى أكثر من مليون و626 ألف إصابة.

سجل العراق أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 31 تموز/يوليو، وتضمن تسجيل 10215 إصابة، و62 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر 8600 حالة تماثل للشفاء بمعدل 90%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 143 ألف شخص، بينهم 836 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى أكثر من 18657 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من مليون 700 ألف شخص.

وتصدر وزارة الصحة تحذيرات مستمرة من خطورة الموجة الثالثة للجائحة، مشيرة إلى أنّ صعوبة استعياب الأعداد المتزايدة من المصابين.

وتكتظ أقسام العزل الخاصة بمرضى كورونا في مستشفيات العاصمة وبعض المحافظات، بالمصابين منذ أسابيع.

وقال مصدر طبي لـ "الترا عراق"، إنّ بعض المستشفيات في المحافظات وجهت "نداءات استغاثة" إلى الحكومة بعد امتلاء ردهات العزل بالمصابين.

وحذرت لجنة الصحة، في وقت سابق، من انهيار المنظومة الصحية في البلاد نتيجة الارتفاع المطرد لحالات الإصابة والتفشي الكبير للوباء في مدن العراق.

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