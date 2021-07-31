احمد كاظم: سامراء يحتاج للكثير من أجل الدخول بقوة في الممتاز

2021/07/31 | 18:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أبدى مدرب كرة سامراء احمد كاظم سعادته بتأهل الفريق وعودته إلى الدوري الممتاز بعد غياب قارب 14 عاما في دوري الدرجة الأولى ويتأهل أخيرا بعد فوزه في مباراة الملحق على الصناعات الكهربائية بركلات الترجيح.وقال كاظم للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ أشكر كل من دعم الفريق في مسيرتنا لبلوغ الدوري الممتاز المهمة لم تكن سهلة تعاملت مع لاعبين خبرتهم معدومة وجميعهم لم يخوضون منافسات الدوري الممتاز وأغلب اللاعبين من فرق الأقضية والنواحي في سامراء مع ذلك تمكنا من تحقيق طموحات النادي بالوصول إلى الدوري الممتاز.وبين أن يشكر اللاعبين على الجهود الكبيرة، لافتا أنه فخور بالجهود الكبيرة التي بذلها الطاقم التدريبي حيث أن قيادة سامراء هي التجربة التدريبية الثانية لي كمدرب أول وبفضل الله الأولى نجحت من خلالها قيادة زاخو للممتاز ونجحنا في تجربتنا الثاني بقيادة سامراء أيضا للممتاز.وشدد على ضرورة دعم الفريق في الموسم المقبل لأن الفوارق كبيرة جدا بين سامراء وفرق الممتاز والتأهل لم يأتي بالسهل حيث واجهنا صعوبات كبيرة ومشوار طويل وأخرها مباراة مع فريق متمرس فاز على بطل الدوري الجوية وتعادل مباراتين مع الشرطة لكن هذا لا يعني أن الفريق جاهز للمتاز يجب أن يهتم المسؤولين في سامراء بالفريق ودعمه بقوة الموسم المقبل.يشار إلى أن سامراء احتل المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى وتأهل لمواجهة الصناعات الكهربائية صاحب المركز الثامن عشر في الدوري الممتاز لخوض مباراة الملحق وتمكن من الفوز بركلات الترجيح./انتهى

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