صحة البصرة توضح حقيقة نفاذ الاوكسجين في بعض مستشفيات المحافظة

2021/07/31 | 18:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة أوضحت مديرية صحة البصرة، اليوم السبت، حقيقة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن نفاذ الاوكسجين من بعض مستشفيات المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “بعض وسائل التواصل الاجتماعي تداولت انباء عن نفاذ الاوكسجين من بعض المستشفيات في المحافظة، وتلك الانباء عارية عن الصحة”.وأكدت أن “المؤسسات …

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