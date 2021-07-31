مطرب مصري يعلن إصابته بمرض مناعي يهاجم أعضاء جسده

2021/07/31 | 18:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، عن إصابته بمرض مناعي يجعل جسده يهاجم كل ما يدخل له.

وأوضح حمو بيكا، خلال حواره في برنامج “الوسط الفني” عبر قناة “الحدث اليوم” أنه “مريض “كورنز” وهو مرض مناعي، يجعل المناعة عنده عالية، وتهاجم كل شيء في جسده”، موضحا أن كثرة الزعل والضغط تزيد من مرضه.

وأشار إلى أنه لا يشرب المخدرات بأي نوع من أنواعها، مضيفا: “ويسكي اه، مفيش حد في مصر لا يشرب الويكسي”.

لكنه عاد وأوضح أنه يقصد في أماكن السهر، وأنه متوقف عن شرب الويسكي بسبب تعب معدته، منذ أكثر من 3 شهور، لينفى أن يكون مرضه بسبب شرب الخمور، وأن أخاه مريض بالمرض نفسه.

وتابع: “حتى لما بشرب بكون بواعي، والمشاكل مش بسبب الشرب، حاليا بشرب لما يكون في مناسبة بس”.

ونصح حمو بيكا الناس بـ”عدم شرب الخمور لأنها تسبب آلام في المعدة”.

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