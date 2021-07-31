بارزاني وحزب الامة العراقية يبحثان التحديات امام الانتخابات المقبلة

2021/07/31 | 18:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث الزعيم الكردي مسعود بارزاني مع وفد رفيع من حزب الامة العراقية برئاسة امينه العام محمود حسين رضا العكيلي، اليوم السبت، التحديات امام الانتخابات المقبلة العملية السياسية في العراق.وذكر مكتب […]

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