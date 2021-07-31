صحة البصرة تبين حقيقة نفاذ الاوكسجين في مستشفياتها

2021/07/31 | 18:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت دائرة صحة البصرة، اليوم السبت،

حقيقة نفاذ الاوكسجين في بعض

مستشفياتها.

وقالت الدائرة في بيان، إن "بعض وسائل

التواصل الاجتماعي تداولت انباء نفاذ

الاوكسجين في بعض المستشفيات، مبينة أن

تلك الانباء

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