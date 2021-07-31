العامري يوجه رسالة الى الصدر

2021/07/31 | 18:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، السبت، مقتدى الصدر الى العدول عن قرار انسحابه من الانتخابات البرلمانية.

وذكر العامري خلال حملته الانتخابية بالعاصمة بغداد تحت شعار "عراقنا نحميه ونبنيه"، تابعه NRT عربية، (31 تموز 2021)، انه "ندعو جميع المنسحبين من الانتخابات لمراجعة قرارهم لأنه لا طريق لنا بالإصلاح إلا من خلال صناديق الاقتراع".

واضاف، انه "سنعمل على اصلاح قطاع الكهرباء والواقع الصحي، فضلا عن معالجة البطالة والاهتمام بالاستثمار ستكون اولويتنا في المرحلة القادمة".

وأكد العامري، أن "تحالف الفتح سيأخذ على عاتقه تأسيس نظام الضمان الاجتماعي للعراقيين"، داعيا "مقتدى الصدر الى العدول عن قرار انسحابه من الانتخابات البرلمانية".

N.A

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