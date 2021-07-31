الخزعلي يهدد الوفد العراقي المفاوض مع امريكا

2021/07/31 | 18:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت كتلة الفتح النيابية، السبت، عدم ارتقاء المفاوضات العراقية الاميركية الى مستوى الطموح، مؤكدة على اهمية تحلي المفاوض العراقي بالشجاعة والثبات والجدية من اجل خراج القوات الاجنبية من العراق.

وقال النائب فالح الخزعلي من كتلة فتح النيابية في تصريح خاص لـ NRT، اليوم (31 تموز 2021)، انه "بناء على طلب الحكومة في جلسة مجلس النواب المنعقدة في 5-1-2020 صوت المجلس على اخراج القوات الاجنبية من العراق لاسيما بوجود مايقارب مليون عنصر امني من كافة التشكيلات والقوات الامنية التي ساهمت بشكل فاعل بنهاية داعش على المستوى العسكري واصبح لامبرر لوجود هذه القوات في العراق فضلا عن شرعيتها".

واضاف، انه "تعزز هذا القرار بالاستفتاء الشعبي الذي خرج فيه ابناء الشعب العراقي بتظاهرات مليونية في كانون الثاني 2021 وبالتالي فان المفاوضات التي جرت لم ترتق الى طموح وتطلعات الشعب العراقي".

واوضح، ان "على الحكومة ان تكون اكثر جدية وواقعية لمصالحة الشعب العراقي بإخراج هذه القوات مع العلم انهم ارتكبوا جرائم متعددة بحق الشعب العراقي وتجاوزوا السيادة والمهام غير الشرعية في العراق بضرب واستهداف قطعاتنا من كافة التشكيلات لاسيما الحشد الشعبي وجريمتهم الكبرى باستشهاد قادة النصر الذين هم عنوان كبير لكل مكونات الشعب العراقي".

وتابع، ان "المفاوض العراقي لم يرتق لمستوى الطموح وهو خجول وبالتالي فنحن حريصون على تطبيق القرار النيابي وتطلعات الشعب العراقي"، مطالبا اياهم بان "يكونوا اكثر شجاعة واكثر ثباتا لان التاريخ لايرحم احدا، فكيف سيذكرهم بإخراج الاجنبي من الاراضي العراقية" .

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