رأي.. بشار جرار يكتب: عراق العبور الآمن.. محادثات الكاظمي مع بايدن وأركان إدارته والكونغرس

2021/07/31 | 18:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكلام سيبقى عراقيًا وإن تحدثنا عبر هذه السطور عن الجوار آسيويًا وإفريقيًا، والعابر متوسطيًا وأطلسيًا.العراق كان تاريخيًا وما زال استراتيجيًا، العقدة والحل لكثير من القضايا حتى وتحت الغزو المباشر والاحتلال غير المباشر.

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