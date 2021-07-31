مسؤولة أميركية إلى السودان دعما لعملية الانتقال الديمقراطي

2021/07/31 | 18:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المزمع أن تلتقي سامانثا باور، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، كبار مسؤولي السودان، وبينهم الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الحاكم، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الوجه المدني للحكومة الانتقالية في السودان.

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