رسميا.. الهولندي ديك ادفوكات مدربا لمنتخبنا الوطني

2021/07/31 | 18:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلان الرسمي المتعلق بتوقيع العقد مع المدرب الهولندي سيتم مساء اليوم السبت.

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