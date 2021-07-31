صحة صلاح الدين: 50 منفذاً للقاح كورونا والدوام صباحي ومسائي

2021/07/31 | 18:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين- واع- فليح العبيديدعت دائرة الصحة في محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، المواطنين للتوجه نحو المنافذ التلقيحية في المحافظة من أجل الحد من انتشار وباء كورونا، وفيما أكدت وجود 50 منفذاً للتلقيح، أشارت إلى أن الدوام فيها صباحي ومسائي.وقال مدير عام دائرة الصحة في المحافظة، رائد ابراهيم حمد الجبوري في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع )، إنه "تم افتتاح عدد من المنافذ التلقيحية في محافظة صلاح الدين، ومنها منافذ في مستشفى طوارئ تكريت، ومركز ابن رشد ومركز البوعجيل في مدينة تكريت وهناك 14 منفذ تلقيح جديد أضيفت في الآونة الأخيرة".وأضاف، أن "عدد المنافذ الكلي بالمحافظة 50 منفذا منها 16 تحتوي على لقاح فايزر فيما تحتوي المنافذ الـ(34) الأخرى على لقاحات مختلفة"، لافتا الى أن "الدوام في منافذ اللقاح مستمر صباحاً ومساءً بما في ذلك أيام العطل الرسمية".وبخصوص الوضع الصحي في المحافظة أكد الجبوري أن "الأيام القادمة ستشهد افتتاح مستشفى تكريت التعليمي العام، الذي سيسهم بدوره في الارتقاء بالخدمات الطبية والصحية في المحافظة".

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