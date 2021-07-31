/ نينا / تنشر الاعلان الرسمي لانطلاق حملة تحالف الفتح الانتخابيـة

2021/07/31 | 19:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، الاعلان الرسمي لانطلاق حملة تحالف الفتح الانتخابية ، والتي تلاها زعيم التحالف هادي العامري اليوم السبت .– أثبتنا من خلال التجارب في زمن مقارعة النظام الاستبدادي السابق وفي زمن مقاومة الاحتلال وفي الاستجابة لفتوى المرجعية الدينية اننا الحماة لهذا الوطن.– نحمي العراق بأرواحنا وما قوافل الشهداء التي قدمها أبناء الحشد وجحافل المقاومة إلا دليل قاطع على صدق ما نقول– نحن في استعداد دائم للدفاع عن الوطن أمام أية محاولة للنيل منه أو الإضرار بتجربته الديمقراطية التي سقيناها بدماء الشهداء– معالجة البطالة وتوفير فرص العمل لشبابنا وتفعيل القطاع الخاص والاستثمار ومعالجة قوانينه من أهم مشاريعنا في المرحلة المقبلة– الحد من العمالة الأجنبية التي باتت تزاحم شبابنا على فرص عملهم– ضرورة الاهتمام بالصناعة الوطنية وإعادة تشغيل المعامل المتوقفة وتوفير كل مقومات نجاحها– تطوير الزراعة من خلال العمل على معالجة مشكلة المياه مع دول الجوار وتوفير مستلزمات دعم الفلاحين والمزارعين وضمان دفع استحقاقاتهم سنويا– تحالف الفتح سيأخذ على عاتقه تأسيس نظام الضمان الاجتماعي ومعالجة الخلل الحاصل في قطاع الكهرباء والإسراع بإكمال مشاريع الماء والمجاري– إصلاح الواقع الصحي والتربوي خصوصاً المستشفيات التي وصل إنجازها إلى مراحل شبه نهائية ولم تتم بسبب الفساد والبيروقراطية– اعتمدنا في موازنة 2021 الضغط من أجل تثبيت معالجات تخفيف الاثار الكارثية المترتبة على رفع سعر الدولار من قبل الحكومة والبنك المركزي– عملنا على زيادة أعداد المشمولين بالرعاية الاجتماعية ورفع رواتبهم، ودعم الفلاحين من خلال زيادة أسعار المحاصيل ولا تزال الحكومة متلكئة في ذلك– سنتبنى مبادرة 100 الف برميل من النفط يومياً مقابل الخدمات وتوفير فرص العمل– سندعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي من حيث التسليح والإمكانات لجعلها على أهبة الاستعداد للدفاع عن العراق– وضع خطط كفيلة بحماية مؤسسات الدولة من الفساد والمفسدين– بناء منظومة مراقبة ومحاسبة تحمي جميع القطاعات من آفة الفساد المستشرية في أغلب مؤسسات الدولة– حماية مجتمعنا من الآفات الخطيرة التي تهدده، وفي مقدمتها آفة المخدرات– ستبقى عوائل الشهداء والجرحى أمانة في أعناقنا ولن نتخلى عنهم وعن دعمهم وتوفير كامل احتياجاتهم– الانتخابات هي خيار الشعب والطريق الوحيد لتغيير المسارات الخاطئة وفق الأسس الديمقراطية والمشاركة الواسعة فيها كما دعت لذلك المرجعية الدينية العليا– نشدد على الحكومة بضرورة إعادة هيبة الدولة وخلق كل المناخات المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة بموعدها وأن تكون على مسافة واحدة من كل القوى– نحث مفوضية الانتخابات وبالتعاون مع ممثلية الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين لإجراء انتخابات حرة نزيهة عادلة بعيداً عن تأثير المال والسلاح– سنتحمل بالمرحلة القادمة المسؤولية الكاملة في التصدي والنهوض بإعمار البلاد ونحن قادرون على بنائه كما حميناه من شر الإرهاب– سنكون واضحين مع شعبنا وإذا أخطأنا أو قصرنا بحقه فمستعدون أن نتحمل مسؤولية التقصير بشكل كامل علناً وسنحاسب المقصر أياً كان– نعتقد أن علة العلل في معالجة كل الأزمات بالعراق إعادة هيبة الدولة وفرض القانون وبسط الامن ومحاسبة المقصرين أياً كانوا .– نحن في تحالف الفتح نعاهدكم، كما حمينا الوطن من شر الإرهاب سنحميه من كل التهديدات .– من أجل تحقيق كل هذا سيكون واجبنا وشعارنا وهدفنا الذي نسعى لتحقيقه والعمل عليه ..." عراقنا ..نحميه ونبنيه "./انتهى5

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