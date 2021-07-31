2021/07/31 | 19:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سمت الهيئة التطبيعية، اليوم السبت، الهولندي ديك ادفوكات مديراً فنياً لقيادة منتخبنا الوطني في المرحلة المقبلة من تصفيات مونديال قطر.وقال مصدر مسؤول للوكالة الرسمية: إن ” الوفد العراقي المفاوض برئاسة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس الهيئة التطبيعية أياد بنيان، نجح بإقناع مدرب منتخب هولندا السابق ديك ادفوكات بتدريب المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر”.وأضاف إن “لإعلان الرسمي المتعلق بتوقيع العقد مع المدرب الهولندي سيتم مساء اليوم السبت”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهولندي “ديك ادفوكات” مدربا للمنتخب الوطني عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهولندي “ديك ادفوكات” مدربا للمنتخب الوطني) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهولندي “ديك ادفوكات” مدربا للمنتخب الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).