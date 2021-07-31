مكتبه ردا على ما تناقلته بعض المواقع: مسعود البارزاني لم يدلي بأي تصريحات عن انسحابات الكتل من الانتخابات

2021/07/31 | 19:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني في بيان إدلاء الأخير بأية تصريحات تناولتها مواقع وصفحات اعلامية عراقية بشأن انسحابات الكتل من الانتخابات المقبلة.

وجاء في البيان ان عددا من المواقع والصفحات العراقية نشرت تصريحات مزعومة لرئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني في مقابلة مع قناة فرانس 24، مشددا على ان هذا الموضوع لا أساس له من الصحة وان البارزاني لم يجر اية مقابلة مع القناة المذكورة، واضاف البيان ان هذا الموضوع بعيد عن الحقيقة والهدف من نشره واضح للجميع.

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