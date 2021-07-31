بيان للمفوضية العليا الانتخابات: تغييراتنا في مكتب نينوى اجراءات إدارية معتادة لمقتضيات مصلحة العمل الانتخابي

2021/07/31 | 19:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت المفوضية العليا للانتخابات، أن التغييرات التي أجرتها في مكتبها بمحافظة نينوى كانت في الاطار الإجراءات الإدارية لمصلحة العمل ومقتضيات مصلحة العمل الانتخابي.

وأكدت المفوضية في بيان، ان إنهاء تكليف بعض موظفي مكتب انتخابات نينوى وتكليف آخرين هو ضمن الإجراءات المعتادة للمفوضية، وأكدت المفوضية العليا للانتخابات أنها تطلع إلى انتخابات حرة ونزيهة، وأن مجلس المفوضين المكون من قضاة مستقلين يرحب بالآراء والملاحظات التي من شأنها أن تعزز من استقلالية المفوضية إلا أن اعتراض أو تدخل بعض الجهات السياسية في عملها الإداري والإجرائي يعد سابقة خطيرة.

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