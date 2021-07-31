2021/07/31 | 19:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، ديوان الوقف السني بالمباشره فوراً في إعادة تأهيل جامع النبي يونس في الموصل.

وقال مكتب اعلام رئيس مجلس النواب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يوجه ديوان الوقف السني بالمباشره فوراً في إعادة تأهيل جامع النبي يونس في الموصل”.

التالي

منذ ساعتين

الطاقة النيابية: 5 مشاكل تعترض تحسين واقع الكهرباء

منذ 3 ساعات

الكاظمي يؤكد إصرار الحكومة على إنصاف فئة مهمة

منذ 4 ساعات

مفوضية الانتخابات تعلق على التغييرات التي حصلت بمكتب نينوى

منذ 4 ساعات

صالح يبحث مع الكاظمي مجمل الاوضاع في البلاد

منذ 6 ساعات

رئيس الجمهورية يؤكد أهمية ضمان جودة الاتصالات وبذل الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

منذ 6 ساعات

بالصور..



رئيس مجلس النواب يجري جولة ميدانية في ساحل الموصل الأيمن

منذ 10 ساعات

بارزاني يعلق على مقتل عائلة كردية في تركيا

منذ 11 ساعة

رئيس حكومة كوردستان يصدر بياناً في الذكرى الثامنة والثلاثين لحملات إبادة البارزانيين

منذ 23 ساعة

رئاسة البرلمان تحذر من “كارثة صحية” وتشدد على أمر مهم

منذ يوم واحد

الكاظمي يوجه باعادة افتتاح المتحف العراقي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يوجه الوقف السني بالمباشره فوراً في إعادة تأهيل جامع النبي يونس بالموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يوجه الوقف السني بالمباشره فوراً في إعادة تأهيل جامع النبي يونس بالموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).