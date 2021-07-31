العامري يدعو لإجراء انتخابات حرة نزيهة بعيداً عن تأثير المال والسلاح

2021/07/31 | 19:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري،

السبت، الى إجراء انتخابات حرة نزيهة

بعيداً عن تأثير المال والسلاح.

وقال العامري في كلمة له خلال مهرجان

انطلاق الحملة الانتخابية لتحالف الفتح

"لقد أثبتنا ومن خلالِ ا

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