العامري يشدد على إعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء الانتخابات

2021/07/31 | 19:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شدد رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم السبت، إعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها.وقال العامري في كلمته خلال مؤتمر انطلاق الحملة الانتخابية لتحالف الفتح تحت شعار (عراقنا نحميه ونبنيه): “أثبتنا من خلال التجارب في زمن مقارعة النظام الاستبدادي السابق وفي زمن مقاومة الاحتلال وفي الاستجابة لفتوى المرجعية الدينية […]

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