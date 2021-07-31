العراق يختار مدربا هولنديا لقيادة أسود الرافدين

2021/07/31 | 19:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الهيئة المؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم، السبت، تسمية المدرب الهولندي ديك أدفوكات مديرا فنيا للمنتخب العراقي الذي يستعد لخوض المرحلة الأخيرة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

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