غبار وارتفاع في الحرارة بـ’بحر العراق’ خلال اليومين المقبلين

2021/07/31 | 19:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، النشرة الجوية والبحرية المتوقعة لمحافظة البصرة ليومي الأحد والاثنين المقبلين في "بحر العراق".

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وذكرت الشركة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (31 تموز 2021)، أن الحالة الجوية والبحرية المتوقعة خلال الساعات الثمان والأربعين القادمة ستكون على النحو الآتي:

الأحد 01 – 08 – 2021

الـطــقــس: صحو مع غبار خفيف ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق.

درجات الحرارة: الصغرى :32 العظمى : 48

الريـــاح: شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة 10 – 20 كم/ساعة تنشط احياناً الى 30 كم/ساعة .

مدى الرؤيــــة:8 – 10 كم وفي الغبار 2 – 5كم .

حالة البحر: خفيف الى معتدل الموج ارتفاع الموج1 - 4 قدم .

الريـــاح: جنوبية شرقية الى متقلبة الاتجاه 10 – 35 كم/ساعة .

درجة حرارة الماء: 32

الاثنين 02 – 08 – 2021

الـطــقــس: صحو و درجات الحرارة مقاربة الى اليوم السابق.

درجات الحرارة: الصغرى: 33، العظمى: 48

الريـــاح: شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10 – 20 كم/ساعة تنشط احياناً إلى 30 – 35 كم/ساعة.

مدى الرؤيــــة: 8 – 10 كم.

حالة البحر: خفيف الى معتدل الموج ارتفاع الموج 1 - 4 قدم .

الريـــاح: شمالية غربية 10 – 35 كم/ساعة .

درجة حرارة الماء: 32

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