بعد انسحابه من الانتخابات العراقية.. هل انتهى تحالف الصدر مع حزب بارزاني؟ - عاجل

2021/07/31 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ أربيلأصدر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم السبت، تصريحا بشأن تحالف، السيد مقتدى الصدر مع حزب مسعود بارزاني.وقال سلام في تصريح لـ(بغداد اليوم) إنه "لم يكن هناك تحالف بين حزبه والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وانما كان هناك تقارب سياسي، ولكن كان شرط الحزب الديمقراطي وزعيمه، مسعود بارزاني، أن يتم تنفيذ الاتفاق بعد الانتخابات، معتمدا على النتائج والمعطيات".وأضاف أن "هذا الشرط كان قبل انسحاب التيار الصدري من سباق الانتخابات، وباب الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يغلق ومايزال مفتوحا أمام جميع الكتل السياسية، وتعتمد طريقة التحالفات على ضوء نتائج الانتخابات ومعطياتها".

وفي يوم الـ15 من يوليو، أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، انسحابه من الانتخابات النيابية المقبلة وسحب يده من كل المنتمين للحكومة الحالية واللاحقة وإن "كانوا يدعون الانتماء إلينا آل الصدر"، بحسب قوله.

وقال في الخطاب الذي أعلن انسحابه فيه إن "ما يحدث في العراق هو مخطط دولي لإذلال الشعب".

وجاء قرار الصدر بعد ثلاثة أيام فقط من المأساة التي حدثت في مستشفى الحسين في الناصرية، عندما تسبب حريق في عنبر مخصص لمرضى كورونا بمقتل العشرات.

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