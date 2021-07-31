بعد انسحابه من الانتخابات العراقية.. هل انتهى تحالف الصدر مع حزب بارزاني؟ - عاجل

وفي يوم الـ15 من يوليو، أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، انسحابه من الانتخابات النيابية المقبلة وسحب يده من كل المنتمين للحكومة الحالية واللاحقة وإن "كانوا يدعون الانتماء إلينا آل الصدر"، بحسب قوله.
وقال في الخطاب الذي أعلن انسحابه فيه إن "ما يحدث في العراق هو مخطط دولي لإذلال الشعب".
وجاء قرار الصدر بعد ثلاثة أيام فقط من المأساة التي حدثت في مستشفى الحسين في الناصرية، عندما تسبب حريق في عنبر مخصص لمرضى كورونا بمقتل العشرات.
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