الحشد ينفذ عملية نوعية في مناطق يستخدمها داعش كمضافات بديالى

2021/07/31 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي، طالب الموسوي، تنفيذ عملية أمنية نوعية ناجحة في مناطق تستخدمها فلول "داعش" الارهابي كمضافات شمالي المحافظة.

وقال الموسوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من الحشد الشعبي نفذت، عملية خاطفة وسريعة على مقرات في معسكر عائشة الكائن في جبل حمرين اثر معلومات استخبارية دقيقة"، مبينا أنه "تم الوصول الى مناطق يستخدها داعش كمضافات".

وأضاف، أنه "تم تفجير ثلاث عبوات ناسفة"، موضحا أن "القطاعات نفذت واجبها بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة ووعورة المنطقة الجبلية".

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