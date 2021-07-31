2021/07/31 | 20:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، ديوان الوقف السني بالمباشرة “فوراً” في إعادة تأهيل جامع النبي يونس في مدينة الموصل.وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يوجه بالمباشرة “فوراً” في إعادة تأهيل جامع النبي يونس في الموصل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يوجه بالمباشرة “فوراً” في إعادة تأهيل جامع النبي يونس في الموصل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يوجه بالمباشرة “فوراً” في إعادة تأهيل جامع النبي يونس في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).