2021/07/31 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يوجه الوقف السني بتأهيل جامع النبي يونس

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