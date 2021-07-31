تسجيل 9 هزات أرضية بالمثلث الحدودي ما بين كلار وخانقين وقصر شيرين

2021/07/31 | 20:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في گرميان بإقليم كردستان، اليوم السبت، عن تسجيل 9 هزات أرضية في المثلث الحدودي ما بين كلار وخانقين وقصر شيرين.وقالت المديرية، في بيان صحفي، أنه “خلال نصف ساعة الماضية، حدثت 9 هزات ارضية في المثلث الحدودي ما بين كلار وخانقين وقصر شيرين”.وأضاف البيان، أن “الهزات بلغت قوتها 3.6 بمقياس ريختر”.

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