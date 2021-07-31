قوباد طالباني يطالب العراق بتعويض ضحايا الانفال

2021/07/31 | 20:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كوردستان، اليوم السبت، برقية في ذكرى حملات الانفال ضد البارزانيين، مطالبا السلطات العراقية بتعويض جميع ضحايا حملات الانفال سيئة الصيت.وجاء في برقية طالباني:ان ذكرى حملات الانفال ضد البارزانيين جرح آخر في جسد قوميتنا وجزء من الأساة والآلام العميقة لابادة شعبنا من النظام البعثي المباد.في هذه الذكرى نبعث السلام الى ارواح المؤنفيلين البارزانيين وجميع شهداء كوردستان والمؤنفلين نبعث تعازينا الى ذويهم الشامخين.وبهذه المناسبة، نجدد مطالبتنا من السلطات العراقية بتعويض جميع ضحايا عمليات الانفال سيئة الصيت، ونعتبر هذا حق اولي لهذا الشعب المضحي والمناضل.PUKmedia ترجمة‌

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