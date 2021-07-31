صرخت من الفرحة قبل عبورها الخط.. الجامايكية إيلين طومسون هيرا تدافع عن لقب سباق 100 متر برقم قياسي

2021/07/31 | 20:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الاحتفالات حتى قبل أن تعبر الخط، وهي تشير بيدها اليسرى وتصرخ فرحة.

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