ألبانيا تستعيد 5 نساء و14 طفلا من

2021/07/31 | 20:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس وزراء ألبانيا، السبت، إن ألبانيا ستعيد خمس نساء ألبانيات و14 طفلا من مخيم الهول في سوريا، هم على صلة بألبان انضموا إلى الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تقاتل في سوريا والعراق.

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