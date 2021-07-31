حادث مروري آخر في بغداد يودي بحياة سائق دراجة ’دلفري’

2021/07/31 | 20:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أودى حادث مروري، السبت، بحياة سائق دراجة نارية ’عامل دلفري’، في العاصمة بغداد.

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وأفاد مصدر في مرور العاصمة بغداد لـ"ناس"، (31 تموز 2021)، بأن "سائق دراجة نارية (عامل دلفري)، توفي جراء حادث تصادم وقع بين عجلة صالون والدراجة النارية التي كان يستقلها عامل الدلفري، قرب جسر أم الطبول في تقاطع البياع".

وأضاف المصدر، أن "الحادث أدى إلى تسجيل أضرار مادية بالعجلة والدراجة النارية، فيما سلّم سائق العجلة نفسه للشرطة".

ولقي شخص مصرعه، في وقت سابق اليوم، جرّاء حادث اصطدام بين ثلاث عجلات في العاصمة بغداد.

وأفاد مصدر في مرور بغداد، لـ"ناس"، (31 تموز 2021)، بأن "حادثاً مرورياً وقع بين ثلاث عجلات الأولى، نوع شاحنة، وعجلة صالون، وأخرى صالون، وذلك على الخط السريع في منطقة اللطيفية".

وأضاف، أن "الحادث أدى إلى وفاة صاحب إحدى العجلات، وإصابة السائقين الاثنين الآخرين".

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