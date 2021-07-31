درجال يغرد بعد التوقيع مع الهولندي ادفوكات

2021/07/31 | 20:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم السبت، ان الملف الذي اقلق جماهير الكرة، نال اعلى درجات المتابعة والاهتمام من الحكومة، مبينا ان جميع الجهود متوفرة لانجاح مهمة المدرب.وقال درجال […]

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