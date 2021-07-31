من هو ديك أدفوكات المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني

2021/07/31 | 20:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعسمت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، الهولندي ديك ادفوكات مديراً فنياً لقيادة منتخبنا الوطني في المرحلة المقبلة من تصفيات مونديال قطر.من أبرز محطات وانجازات المدرب الهولندي أدفوكات:- تدريب العديد من منتخبات كرة القدم مثل هولندا والإمارات وكوريا الجنوبية.- قيادة منتخب هولندا في كأس العالم لكرة القدم 1994، إلى الدور الربع نهائي.- تدريب نادي بي أس في آيندهوفن، وحقق معه الفوز في كأس هولندا في عام 1996، والدوري الهولندي في عام 1997.- تدريب نادي رينجرز الأسكتلندي في عام 1998، بعد إقالة ديفيد موراي.- الفوز بلقب الدوري الأسكتلندي في أول سنة له مع الفريق، وفي الموسم الذي تلاه، ثم قيادة الفريق إلى الوصول لدوري أبطال أوروبا بعد أن تغلب في التصفيات على نادي بارما الإيطالي.- تدريب منتخب هولندا لكرة القدم بعد فشل لويس فان غال في قيادة المنتخب للتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2002.- قيادة المنتخب الهولندي إلى التأهل لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2004.- في يوليو/ تموز 2005 أصبح مدرباً لمنتخب الإمارات لكرة القدم، ثم درب منتخب كوريا الجنوبية في العام ذاته.- تدريب نادي زينيت سانت بطرسبرغ الروسي محققاً ثلاثية تاريخية بالفوز بالدوري الروسي وكأس السوبر وأخيرا بطولة كأس الاتحاد الأوروبي.وأخيراً..أصبح أدفوكات مدرباً للمنتخب الوطني العراق لقيادته في المرحلة المقبلة من تصفيات مونديال قطر.

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