2021/07/31 | 20:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني، اليوم السبت، بمصرع شخص واصابة اثنين بحادث سير مروع في بغداد.وقال المصدر لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “سيارة وقعت من أعلى جسر الدورة قرب بغداد الجديدة، في حادث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع شخص واصابة اثنين بحادث سير مروع في بغداد المركز الخبري الوطني.

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