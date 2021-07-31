9 هزات أرضية تضرب منطقة عراقية في 30 دقيقة

2021/07/31 | 21:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت، تسجيل 9 هزات أرضية في المثلث الحدودي بين كلار وخانقين وقصر شيرين.

وذكرت المديرية في بيان، 31 تموز/يوليو، أنّ "الهزات وقعت خلال نصف ساعة فقط".

وأضاف البيان، أنّ "قوة الهزات بلغت 3.6 على مقياس ريختر".

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