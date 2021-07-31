استخدم الهاتف في كشف النقود المزيفة

2021/07/31 | 21:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالإمكان كشف النقود المزورة من خلال تطبيق "الماسح الضوئي للأموال المزيفة".

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