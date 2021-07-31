2021/07/31 | 21:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، عن القبض على 6 إرهابيين في ثلاث محافظات. وقال رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بمُتابعة مُباشرة من قبل القائد العام للقوات المُسلحة، تتواصل عمليات جهاز مُكافحة الإرهاب لليوم الرابع على التوالي بنجاح مُنقطع النظير، حيث تمكن أبطالنا من تنفيذ عمليات مبُاغتة أسفرت عن إلقاء القبض على 3 عناصر من عصابات داعـش الإرهابي". وأضاف، أنه "بعد ورود معلومات استخبارية فورية تمكنت قوة خاصة بجهاز مُكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على عُنصر إرهابي ينتمي لداعـش في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد"، مبينا أنه "تم أيضا إلقاء القبض على عُنصرين إرهابيين في مُحافظتي كركوك ونينوى". وأشار إلى أن "جهاز مُكافحة الإرهاب لن يتوقف عند هذا الحد، وأن الايام المُقبلة ستشهد ضربات أشد على هذه العصابات الإرهابيـة".

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