2021/07/31 | 21:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول عبدالله، اليوم السبت، القبض على 6 إرهابيين في 3 محافظات.وذكر اللواء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه بمُتابعة مُباشرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 6 إرهابيين في 3 محافظات المركز الخبري الوطني.

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