2021/07/31 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

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عدد التحالفات والاحزاب والمرشحين المشاركين في الانتخابات المقبلة

التحالفات ٢١الاحزاب المشاركة ١٠٩الاحزاب ضمن تحالف ٥٨المرشحين ٣٢٤٩المشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة في ٢٠٢١/١٠/١٠

المرشحون الافراد ٧٨٩المرشحون ضمن التحالفات ٩٥٩

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