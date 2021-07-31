العراق.. توقعات بهطول امطار خلال الأيام المقبلة في هذه المناطق- عاجل

2021/07/31 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتوقع المتنبى الجوي صادق عطية، اليوم السبت، ان الأيام المقبلة مرشحة بمزيد من هطول الامطار في شمال العراق وصلاح الدين والانبار وغرب النجف وكربلاء وبغداد.

وقال عطية منشور له على الفيسبوك، ان "صورة القمر الصناعي التي التقطت مساء اليوم، تشير الى ان تكونات السحب الركامية ماتزال تؤثر".

وأضاف ان "الأيام المقبلة مرشحة للمزيد من هطول الامطار في مناطق مدن شمال العراق وبعض مناطق صلاح الدين والانبار وغرب النجف وكربلاء، وربما تمتد لمناطق من العاصمة بغداد وديالى رغم ان فرصتها ضعيفة حاليا".

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