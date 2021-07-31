السفارة الهولندية تعلق على اختيار ادفوكات مدربا للمنتخب العراقي

2021/07/31 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

علقت السفارة الهولندية في العراق، اليوم السبت، على اختيار الهولندي، ديك ادفوكات، مدربا للمنتخب الوطني العراقي.

وذكرت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فريق السفارة يفخر بأن احد اشهر المدربين الهولنديين، ديك ادفوكات، سيصبح مدربا للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم".

وفي وقت سابق من اليوم، سمت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الهولندي ديك ادفوكات مديراً فنياً لقيادة منتخبنا الوطني في المرحلة المقبلة من تصفيات مونديال قطر.

ومن أبرز محطات وانجازات المدرب الهولندي أدفوكات:

- تدريب العديد من منتخبات كرة القدم مثل هولندا والإمارات وكوريا الجنوبية.- قيادة منتخب هولندا في كأس العالم لكرة القدم 1994، إلى الدور الربع نهائي.- تدريب نادي بي أس في آيندهوفن، وحقق معه الفوز في كأس هولندا في عام 1996، والدوري الهولندي في عام 1997.- تدريب نادي رينجرز الأسكتلندي في عام 1998، بعد إقالة ديفيد موراي.- الفوز بلقب الدوري الأسكتلندي في أول سنة له مع الفريق، وفي الموسم الذي تلاه، ثم قيادة الفريق إلى الوصول لدوري أبطال أوروبا بعد أن تغلب في التصفيات على نادي بارما الإيطالي.- تدريب منتخب هولندا لكرة القدم بعد فشل لويس فان غال في قيادة المنتخب للتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2002.- قيادة المنتخب الهولندي إلى التأهل لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2004.- في يوليو/ تموز 2005 أصبح مدرباً لمنتخب الإمارات لكرة القدم، ثم درب منتخب كوريا الجنوبية في العام ذاته.- تدريب نادي زينيت سانت بطرسبرغ الروسي محققاً ثلاثية تاريخية بالفوز بالدوري الروسي وكأس السوبر وأخيرا بطولة كأس الاتحاد الأوروبي.

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