القبض على ارهابيين قرب كركوك

2021/07/31 | 21:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مصدر امني في كركوك عن القبض على اربعة ارهابيين .وقال مصدر امني في قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك تم القبض على (٤) مطلوبين وفق المادة ١/٤ ارهاب وعلى (٤)مطلوبين وفق مواد قانونية اخرى والاستيلاء على (١٠) صواريخ متنوعة وعلى (١٤) عبوة ناسفة و(٦) قنبابر هاون عيار ١٢٠ ملم وعلى (٤) قنابر هاون عيار ٦٠ ملم (٤)بمناطق متعدده ضمن قاطع المسؤولية ./انتهى

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