الهولندي ديك ادفوكات مدرباً لأسود الرافدين رسميا/ موسع

2021/07/31 | 21:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أنهت الهيأةُ التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اتفاقها الرسمي مع المدرب الهولندي (ديك ادفوكات) لتدريب منتخبنا الوطني خلفاً للسلوفيني ستريشكو كاتانيتش.وتمَ الاتفاقُ الرسمي مع المدرب الهولندي في العاصمة الإسبانية مدريد بعد مفاوضاتٍ بين المدرب ورئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، على تدريب منتخبنا الوطني والذي سيباشر بعمله خلال الأيام المقبلة.وقالَ بنيان: إن الاختيار وقع على (أدفوكات) بناءً على سجله التدريبي الحافل بالخبرات سواء مع المنتخبات أو الأندية، وجاءَ اختياره بعد دراسة عددٍ من سير المدربين ومفاوضات مع عددٍ آخر، ثم وقع الاختيار في النهاية على المدرب الهولندي .وأضافَ المدرب الجديد يعرف أهدافنا وخططنا التي ستبدأ بالتصفيات الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر ومشاركة المنتخب في كأس العرب وكأس الخليج، وسنبدأ إعداد المنتخب خلال الأيام القريبة تحضيراً للتصفيات المونديالية./انتهى

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