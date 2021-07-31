2021/07/31 | 21:15 - المصدر: عين العراق

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السبت 31 يوليو 2021 | 09:05 مساءً

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ديالى..



الحشد الشعبي يقتحم مقرات لداعش

أعلن قائد عمليات ديالى في الحشد الشعبي طالب الموسوي عن اقتحام مقرات يستخدمها تنظيم داعش كـ"مضافات" في جبل حمرين، شمال شرق بعقوبة وقال الموسوي في بيان إن "قوة من الحشد الشعبي نفذت، عملية خاطفة وسريعة على مقرات في معسكر عائشة الكائن في جبل حمرين اثر معلومات استخبارية دقيقه"، مبينا أنه "تم الوصول الى مناطق يستخدها العدو كمضافات، وتم تفجير 3 عبوات ناسفة".



وأضاف أن "القطعات نفذت واجبها بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة ووعورة المنطقة الجبلية وستبقى قوات الحشد الشعبي تلاحق فلول داعش الارهابي"

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