بمصرع شخص وإصابة اثنين جراء سقوط عجلتهم من أعلى جسر جنوبي بغداد

2021/07/31 | 21:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين جراء سقوط عجلتهم من أعلى جسر جنوبي العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ”النور نيوز”، إن “شخصاً لقي مصرعه، وأصيب اثنين آخرين جراء انقلاب وسقوط عجلتهم من اعلى جسر الدورة باتجاه منطقة بغداد الجديدة في العاصمة بغداد”.وأضاف، أن “قوة امنية وصلت لمكان الحادث …

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