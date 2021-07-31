2021/07/31 | 21:19 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال عنصر من داعش وسط بغداد واثنين في كركوك والموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/31 | 21:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال عنصر من داعش وسط بغداد واثنين في كركوك والموصل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال عنصر من داعش وسط بغداد واثنين في كركوك والموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).